Куцабенкова Ефросинья Анисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Мария Ефремовна
Отец ребёнка: Куцабенков Ефрем Дмитриевич
Рождение ребёнка
1927
Сын: Куцабенков Иван Ефремович
Отец ребёнка: Куцабенков Ефрем Дмитриевич
Рождение ребёнка
1928
Сын: Куцабенков Михаил Ефремович
Отец ребёнка: Куцабенков Ефрем Дмитриевич
Рождение ребёнка
1935
Сын: Куцабенков Виктор Ефремович
Отец ребёнка: Куцабенков Ефрем Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно