Куцабенкова Ефросинья Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куцабенкова Ефросинья Анисимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Мария Ефремовна

Отец ребёнка: Куцабенков Ефрем Дмитриевич

Рождение ребёнка
1927

Сын: Куцабенков Иван Ефремович

Отец ребёнка: Куцабенков Ефрем Дмитриевич

Рождение ребёнка
1928

Сын: Куцабенков Михаил Ефремович

Отец ребёнка: Куцабенков Ефрем Дмитриевич

Рождение ребёнка
1935

Сын: Куцабенков Виктор Ефремович

Отец ребёнка: Куцабенков Ефрем Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куцабенков Ефрем Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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