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Куцабенков Ефрем Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1955

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Куцабенков Дмитрий

Мать: ?

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Мария Ефремовна

Мать ребёнка: Куцабенкова Ефросинья Анисимовна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Куцабенков Иван Ефремович

Мать ребёнка: Куцабенкова Ефросинья Анисимовна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Куцабенков Михаил Ефремович

Мать ребёнка: Куцабенкова Ефросинья Анисимовна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Куцабенков Виктор Ефремович

Мать ребёнка: Куцабенкова Ефросинья Анисимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куцабенкова Ефросинья Анисимовна

Смерть
1955
Пантюховка, Юровская волость, Краснинский уезд
Похороны
Неизвестно
Пантюховка, Юровская волость, Краснинский уезд
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