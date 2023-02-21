Куцабенков Ефрем Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1955
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Куцабенков Дмитрий
Мать: ?
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Мария Ефремовна
Мать ребёнка: Куцабенкова Ефросинья Анисимовна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Куцабенков Иван Ефремович
Мать ребёнка: Куцабенкова Ефросинья Анисимовна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Куцабенков Михаил Ефремович
Мать ребёнка: Куцабенкова Ефросинья Анисимовна
Рождение ребёнка
1935
Сын: Куцабенков Виктор Ефремович
Мать ребёнка: Куцабенкова Ефросинья Анисимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1955
Похороны
Неизвестно