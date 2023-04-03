Анисий Федотов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисий Федотов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

1814

Пол

Мужской

Отец

1777 г.р.

Мать

1771 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
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Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Федот Андрианов

Мать: Екатерина Иванова

Смерть
1814