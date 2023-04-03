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Анисий Федотов
Анисий Федотов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1794
Дата смерти
1814
Пол
Мужской
Отец
Федот Андрианов
1777 г.р.
Мать
Екатерина Иванова
1771 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец:
Федот Андрианов
Мать:
Екатерина Иванова
Смерть
1814
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