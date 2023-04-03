Екатерина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смерти29.10.1829
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Сын: Анисий Федотов
Отец ребёнка: Федот Андрианов
Рождение ребёнка
1795
Сын: Андриянов Дмитрий Федотов
Отец ребёнка: Федот Андрианов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федот Андрианов
Смерть
29.10.1829