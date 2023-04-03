Екатерина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

29.10.1829

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1777 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Анисий Федотов

Отец ребёнка: Федот Андрианов

Рождение ребёнка
1795

Сын: Андриянов Дмитрий Федотов

Отец ребёнка: Федот Андрианов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федот Андрианов

Смерть
29.10.1829
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