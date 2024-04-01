Михеева (Верещагина) Марина Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Верещагин Михаил Отст. Д. Кривооозерной
Бракосочетание
28.01.1768
Муж: Михеев Иван Наумов
Рождение ребёнка
23.11.1773
Отец ребёнка: Михеев Иван Наумов
Рождение ребёнка
08.10.1780
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Михеев Иван Наумов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Михеев Иван Наумов
Смерть
Неизвестно