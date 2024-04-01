Михеев Иван Наумов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихеев Иван Наумов

Михеев Иван Наумов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михеев Наум Отст. Капрал Д. Кривоозерной

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1768

Жена: Михеева Марина Михайлова

Рождение ребёнка
23.11.1773

Сын: Михеев Александр Иванов

Мать ребёнка: Михеева Марина Михайлова

Рождение ребёнка
08.10.1780

Дочь: Параскева Иванова

Мать ребёнка: Михеева Марина Михайлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Иванова

Мать ребёнка: Михеева Марина Михайлова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close