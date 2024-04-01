Михеев Иван Наумов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михеев Наум Отст. Капрал Д. Кривоозерной
Бракосочетание
28.01.1768
Жена: Михеева Марина Михайлова
Рождение ребёнка
23.11.1773
Мать ребёнка: Михеева Марина Михайлова
Рождение ребёнка
08.10.1780
Дочь: Параскева Иванова
Мать ребёнка: Михеева Марина Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Иванова
Мать ребёнка: Михеева Марина Михайлова
Смерть
Неизвестно