Загударина (Кирсанова) Евфросиния Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1889
Дата смерти10.04.1910 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1908 ст.
Рождение ребёнка
07.12.1908 ст.
Сын: Загударин Александр Петрович
Отец ребёнка: Загударин Пётр Сергеевич
Рождение ребёнка
28.03.1910 ст.
Отец ребёнка: Загударин Пётр Сергеевич
Смерть
10.04.1910 ст.
Причина смерти: от воспаления мозга
Похороны
13.04.1910 ст.