Загударина (Кирсанова) Евфросиния Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загударина (Кирсанова) Евфросиния Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

10.04.1910 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1908 ст.

Муж: Загударин Пётр Сергеевич

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.12.1908 ст.

Сын: Загударин Александр Петрович

Отец ребёнка: Загударин Пётр Сергеевич

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.03.1910 ст.

Сын: Загударин Иван Петрович

Отец ребёнка: Загударин Пётр Сергеевич

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
10.04.1910 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: от воспаления мозга
Похороны
13.04.1910 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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