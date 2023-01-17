Загударин Пётр Сергеевич
Место рождения
Дата рождения06.10.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1884 ст.
Крещение
09.10.1884 ст.
Бракосочетание
03.02.1908 ст.
Бракосочетание
03.02.1908 ст.
Рождение ребёнка
07.12.1908 ст.
Сын: Загударин Александр Петрович
Мать ребёнка: Загударина Евфросиния Михайловна
Рождение ребёнка
28.03.1910 ст.
Мать ребёнка: Загударина Евфросиния Михайловна
Смерть
Неизвестно