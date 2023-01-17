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Загударин Пётр Сергеевич

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Место рождения

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

06.10.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1884 ст.

Отец: Загударин Сергей Семёнович

Мать: Загударина Наталья Тимофеевна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Крещение
09.10.1884 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
03.02.1908 ст.

Жена: Загударина Александра Ананьевна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
03.02.1908 ст.

Жена: Загударина Евфросиния Михайловна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.12.1908 ст.

Сын: Загударин Александр Петрович

Мать ребёнка: Загударина Евфросиния Михайловна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.03.1910 ст.

Сын: Загударин Иван Петрович

Мать ребёнка: Загударина Евфросиния Михайловна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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