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Писарев Владимир Рафаилович

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Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

12.06.1886

Дата смерти

23.12.1923

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1886

Отец: Писарев Рафаил Алексеевич

Мать: Писарева Евгения Павловна

Российская Империя
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Гескет Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Писарева Мария Владимировна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Кондратович Софья Владимировна

Мать ребёнка: Писарева Мария Владимировна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Писарев Рафаил Владимирович

Мать ребёнка: Писарева Мария Владимировна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Писарев Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Писарева Мария Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Писарева Мария Владимировна

Смерть
23.12.1923
Франция
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