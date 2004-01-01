Писарев Владимир Рафаилович
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения12.06.1886
Дата смерти23.12.1923
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1886
Российская Империя
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Гескет Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Писарева Мария Владимировна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Кондратович Софья Владимировна
Мать ребёнка: Писарева Мария Владимировна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Писарев Рафаил Владимирович
Мать ребёнка: Писарева Мария Владимировна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Писарев Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Писарева Мария Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.12.1923
Франция