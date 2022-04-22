Писарев Рафаил Алексеевич
мужской, родился 1850, Российская Империя
умер 1905
Супруги
Писарева (Баранова) Евгения Павловна18.06.1860 г.р.
Дети
Писарев Владимир Рафаилович12.06.1886 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.06.1886
Сын: Писарев Владимир Рафаилович
Мать ребёнка: Писарева (Баранова) Евгения Павловна
Российская Империя
Смерть
1905