Писарев Рафаил Алексеевич 1850 — найти родственников по фамилии на Familio

Писарев Рафаил Алексеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1850, Российская Империя

умер 1905

Супруги
Писарева (Баранова) Евгения Павловна18.06.1860 г.р.
Дети
Писарев Владимир Рафаилович12.06.1886 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская Империя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Писарева (Баранова) Евгения Павловна

Рождение ребёнка
12.06.1886

Сын: Писарев Владимир Рафаилович

Мать ребёнка: Писарева (Баранова) Евгения Павловна

Российская Империя

Смерть
1905

Мы используем куки для улучшения работы сайта.