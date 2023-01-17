Писарева (Глебова) Мария Владимировна
Место рождения
Дата рождения29.02.1888
Дата смерти24.05.1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Гескет Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Писарев Владимир Рафаилович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Кондратович Софья Владимировна
Отец ребёнка: Писарев Владимир Рафаилович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Писарев Рафаил Владимирович
Отец ребёнка: Писарев Владимир Рафаилович
Рождение ребёнка
1917
Сын: Писарев Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Писарев Владимир Рафаилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.05.1933
г. Париж, Иль-де-Франс, Франция