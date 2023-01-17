Писарева (Глебова) Мария Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Писарева (Глебова) Мария Владимировна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

29.02.1888

Дата смерти

24.05.1933

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Гескет Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Писарев Владимир Рафаилович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Кондратович Софья Владимировна

Отец ребёнка: Писарев Владимир Рафаилович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Писарев Рафаил Владимирович

Отец ребёнка: Писарев Владимир Рафаилович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Писарев Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Писарев Владимир Рафаилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Писарев Владимир Рафаилович

Смерть
24.05.1933
г. Париж, Иль-де-Франс, Франция
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