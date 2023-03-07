Зотова (Таракина) Пелагея
Место рождения
Дата рождения1811
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Таракинъ Михей
Мать: Таракина Ульяна
Бракосочетание
1833
Муж: Зотовъ Ларионъ
Рождение ребёнка
04.04.1835
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Зотовъ Ларионъ
Рождение ребёнка
27.09.1836
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Зотовъ Ларионъ
Рождение ребёнка
22.12.1844
Дочь: Евгенья
Отец ребёнка: Зотовъ Ларионъ