Зотова (Таракина) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зотова (Таракина) Пелагея

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1811

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Таракинъ Михей

Мать: Таракина Ульяна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
1833

Муж: Зотовъ Ларионъ

Рождение ребёнка
04.04.1835

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Зотовъ Ларионъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.09.1836

Дочь: Устинья

Отец ребёнка: Зотовъ Ларионъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.12.1844

Дочь: Евгенья

Отец ребёнка: Зотовъ Ларионъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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