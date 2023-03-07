Стряпухин Александр Семенович
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Рождение ребёнка
1906
Сын: Стряпухин Алексей Александрович
Мать ребёнка: Стряпухина Ираида Федоровна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Стряпухина Таисия Александровна
Мать ребёнка: Стряпухина Ираида Федоровна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Стряпухина Анна Александровна
Мать ребёнка: Стряпухина Ираида Федоровна
Рождение ребёнка
17.02.1920
Сын: Стряпухин Петр Александрович
Мать ребёнка: Стряпухина Ираида Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно