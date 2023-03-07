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Стряпухин Александр Семенович

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Место рождения

Филино, Вологодский район, Вологодская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Стряпухин Семен Парменович

Мать: Стряпухина Олимпиада Осиповна

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Стряпухин Алексей Александрович

Мать ребёнка: Стряпухина Ираида Федоровна

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Стряпухина Таисия Александровна

Мать ребёнка: Стряпухина Ираида Федоровна

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Стряпухина Анна Александровна

Мать ребёнка: Стряпухина Ираида Федоровна

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.02.1920

Сын: Стряпухин Петр Александрович

Мать ребёнка: Стряпухина Ираида Федоровна

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стряпухина Ираида Федоровна

Смерть
Неизвестно
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