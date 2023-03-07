Стряпухина Олимпиада Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стряпухина Олимпиада Осиповна

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Место рождения

Филино, Вологодский район, Вологодская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

13.05.1914 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Стряпухина Мария Семеновна

Отец ребёнка: Стряпухин Семен Парменович

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Стряпухина Вера Семеновна

Отец ребёнка: Стряпухин Семен Парменович

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Стряпухина Анна Семеновна

Отец ребёнка: Стряпухин Семен Парменович

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Стряпухин Александр Семенович

Отец ребёнка: Стряпухин Семен Парменович

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стряпухин Семен Парменович

Смерть
13.05.1914 ст.
Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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