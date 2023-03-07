Стряпухина Олимпиада Осиповна
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смерти13.05.1914 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Стряпухина Мария Семеновна
Отец ребёнка: Стряпухин Семен Парменович
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Стряпухина Вера Семеновна
Отец ребёнка: Стряпухин Семен Парменович
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Стряпухина Анна Семеновна
Отец ребёнка: Стряпухин Семен Парменович
Рождение ребёнка
1881
Сын: Стряпухин Александр Семенович
Отец ребёнка: Стряпухин Семен Парменович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.05.1914 ст.
Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область