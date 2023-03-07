Стряпухина Ираида Федоровна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Сын: Стряпухин Алексей Александрович
Отец ребёнка: Стряпухин Александр Семенович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Стряпухина Таисия Александровна
Отец ребёнка: Стряпухин Александр Семенович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Стряпухина Анна Александровна
Отец ребёнка: Стряпухин Александр Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно