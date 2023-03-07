Стряпухина Ираида Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стряпухина Ираида Федоровна

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Место рождения

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Стряпухин Алексей Александрович

Отец ребёнка: Стряпухин Александр Семенович

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Стряпухина Таисия Александровна

Отец ребёнка: Стряпухин Александр Семенович

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Стряпухина Анна Александровна

Отец ребёнка: Стряпухин Александр Семенович

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стряпухин Александр Семенович

Смерть
Неизвестно
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