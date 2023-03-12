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Афендик Иван Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Афендик Семен

Мать: Елисавета Даниловна

ПП - после Антона
Военная служба
1721
в службе
Военная служба
30.10.1742
капитан (при отставке) МРМ: капитан гусарского полка
Военная служба
1742
поручик ландмилицкого гусарского полка
Рождение ребёнка
1743

Сын: Афендик Иван Иванович

Мать ребёнка: Ирина Георгиевна

Рождение ребёнка
1744

Сын: Афендик Василий Иванович

Мать ребёнка: Ирина Георгиевна

ПП-1751?
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Ирина Георгиевна

Рождение ребёнка
1754

Сын: Афендик Семен Иванович

Мать ребёнка: Ирина Георгиевна

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Феодосия Ивановна

Мать ребёнка: Ирина Георгиевна

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Ирина Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Ивановна

Мать ребёнка: Ирина Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Георгиевна

Смерть
Неизвестно
ранее 1763
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