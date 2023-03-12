Афендик Иван Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Афендик Семен
Мать: Елисавета Даниловна
ПП - после Антона
Военная служба
1721
в службе
Военная служба
30.10.1742
капитан (при отставке) МРМ: капитан гусарского полка
Военная служба
1742
поручик ландмилицкого гусарского полка
Рождение ребёнка
1743
Мать ребёнка: Ирина Георгиевна
Рождение ребёнка
1744
Мать ребёнка: Ирина Георгиевна
ПП-1751?
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Ирина Георгиевна
Рождение ребёнка
1754
Мать ребёнка: Ирина Георгиевна
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Феодосия Ивановна
Мать ребёнка: Ирина Георгиевна
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Ирина Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Ивановна
Мать ребёнка: Ирина Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Георгиевна
Смерть
Неизвестно
ранее 1763