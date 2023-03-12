Афендик Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфендик Василий Иванович

Афендик Василий Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1711 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Афендик Иван Семенович

Мать: Ирина Георгиевна

ПП-1751?
Военная служба
1763
20 мая 1763 - капрал
Военная служба
1763
с 1763 в службе в Желтом Гусарском полку
Военная служба
1770
9 фев.1770 - ротный квартирмейстер
Военная служба
1771
21 апр. 1771 - вахмистр; был в Турецком походе
Военная служба
1778
30 июн.1778 - прапорщик при отставке
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close