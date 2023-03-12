Афендик Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Афендик Иван Семенович
Мать: Ирина Георгиевна
ПП-1751?
Военная служба
1763
20 мая 1763 - капрал
Военная служба
1763
с 1763 в службе в Желтом Гусарском полку
Военная служба
1770
9 фев.1770 - ротный квартирмейстер
Военная служба
1771
21 апр. 1771 - вахмистр; был в Турецком походе
Военная служба
1778
30 июн.1778 - прапорщик при отставке
Смерть
Неизвестно