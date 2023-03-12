(Церкий) Елисавета Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Церкий) Елисавета Даниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кривошея В.В.(Переяславський полк): Цалий
Рождение ребёнка
1677

Сын: Афендик Степан Семенович

Отец ребёнка: Афендик Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афендик Николай Семенович

Отец ребёнка: Афендик Семен

ПП - после Степана
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афендик Иван Семенович

Отец ребёнка: Афендик Семен

ПП - после Антона
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афендик Антон Семенович

Отец ребёнка: Афендик Семен

ПП - после Николая
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афендик Семен

Смерть
Неизвестно
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