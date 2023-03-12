(Церкий) Елисавета Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Кривошея В.В.(Переяславський полк): Цалий
Рождение ребёнка
1677
Отец ребёнка: Афендик Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афендик Николай Семенович
Отец ребёнка: Афендик Семен
ПП - после Степана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Афендик Семен
ПП - после Антона
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Афендик Семен
ПП - после Николая
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афендик Семен
Смерть
Неизвестно