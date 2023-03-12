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Афендик Николай Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1760

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Афендик Семен

Мать: Елисавета Даниловна

ПП - после Степана
Военная служба
1724
Вороньковский сотник (распоряжение А.И.Румянцева) по 1727 г. ПП: то же
Военная служба
1727
Вороньковский сотник (назначен гетманом Апостолом), по 1752 ПП: 1729-47
Бракосочетание
1730

Жена: Татьяна Семеновна

2-й брак супруги
Военная служба
Неизвестно
ПП - служил поручиком в компанейском полку В.Танского
Смерть
1760
до 1760
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