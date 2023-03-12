Афендик Николай Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1760
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Афендик Семен
Мать: Елисавета Даниловна
ПП - после Степана
Военная служба
1724
Вороньковский сотник (распоряжение А.И.Румянцева) по 1727 г. ПП: то же
Военная служба
1727
Вороньковский сотник (назначен гетманом Апостолом), по 1752 ПП: 1729-47
Бракосочетание
1730
Жена: Татьяна Семеновна
2-й брак супруги
Военная служба
Неизвестно
ПП - служил поручиком в компанейском полку В.Танского
Смерть
1760
до 1760