Мезенина (Корюкова) Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мезенин Василий
Отец ребёнка: Мезенин Петр Сафонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Холдиенко (Мезенина) Ольга
Отец ребёнка: Мезенин Петр Сафонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мезенина) Татьяна
Отец ребёнка: Мезенин Петр Сафонович
Работа или профессия
Неизвестно