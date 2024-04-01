Мезенина (Корюкова) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мезенина (Корюкова) Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Корюкова (Гилева) Анна Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мезенин Василий

Отец ребёнка: Мезенин Петр Сафонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Холдиенко (Мезенина) Ольга

Отец ребёнка: Мезенин Петр Сафонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мезенина) Татьяна

Отец ребёнка: Мезенин Петр Сафонович

Работа или профессия
Неизвестно

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