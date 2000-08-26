Корюкова (Гилева) Анна Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корюкова (Гилева) Анна Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1923

Дата смерти

26.08.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мезенина (Корюкова) Александра Васильевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корюков Павел Васильевич

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Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Смерть
26.08.2000

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