Мезенин Петр Сафонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мезенин Петр Сафонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мезенин Василий

Мать ребёнка: Мезенина (Корюкова) Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Холдиенко (Мезенина) Ольга

Мать ребёнка: Мезенина (Корюкова) Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мезенина) Татьяна

Мать ребёнка: Мезенина (Корюкова) Александра Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно

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