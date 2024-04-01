Мезенин Петр Сафонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мезенин Василий
Мать ребёнка: Мезенина (Корюкова) Александра Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Холдиенко (Мезенина) Ольга
Мать ребёнка: Мезенина (Корюкова) Александра Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мезенина) Татьяна
Мать ребёнка: Мезенина (Корюкова) Александра Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно