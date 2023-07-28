Розанова Зинаида Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розанова Зинаида Никитична

Место рождения

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Розанов Константин Алексеевич

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Розанов Константин Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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