Груздева (Петухова) Любовь Васильевна
Место рождения
Дата рождения1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1886 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.05.1908 ст.
Станилово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Информация из Метрических книг церкви села Станилово Мологского уезда за 1901-1908 годы страница 366 запись 4
Рождение ребёнка
29.04.1910 ст.
Сын: Груздев Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Груздев Алексей Семенович
Информация из Метрических книг церкви села Станилово Мологского уезда за 1909-1912 годы страница 80 запись 20 Восприемник деревни романихи крестьянин Александр Васильев Баринов
Рождение ребёнка
11.11.1913 ст.
Дочь: Груздева Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Груздев Алексей Семенович
Информация из Метрических книг церкви села Станилово Мологского уезда за 1913, 1914 годы. страница 27 запись 45 Восприемница деревни Романиха девица Мария Васильева Петухова.
Рождение ребёнка
08.04.1916 ст.
Дочь: Груздева Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Груздев Алексей Семенович
Информация из Метрических книг церкви села Станилово Мологского уезда за 1910, 1911, 1913, 1915-1917 годы Восприемница деревни Горлово девица Александра Егорова Груздева.
Смерть
Неизвестно