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Груздев Алексей Семенович

Место рождения

Горлово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884 ст.

Отец: Семен Дмитриев

Мать: Параскева Осипова

Горлово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
04.05.1908 ст.

Жена: Груздева (Петухова) Любовь Васильевна

Станилово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Информация из Метрических книг церкви села Станилово Мологского уезда за 1901-1908 годы страница 366 запись 4
Рождение ребёнка
29.04.1910 ст.

Сын: Груздев Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Груздева (Петухова) Любовь Васильевна

Горлово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Информация из Метрических книг церкви села Станилово Мологского уезда за 1909-1912 годы страница 80 запись 20 Восприемник деревни романихи крестьянин Александр Васильев Баринов
Рождение ребёнка
11.11.1913 ст.

Дочь: Груздева Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Груздева (Петухова) Любовь Васильевна

Горлово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Информация из Метрических книг церкви села Станилово Мологского уезда за 1913, 1914 годы. страница 27 запись 45 Восприемница деревни Романиха девица Мария Васильева Петухова.
Рождение ребёнка
08.04.1916 ст.

Дочь: Груздева Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Груздева (Петухова) Любовь Васильевна

Горлово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Информация из Метрических книг церкви села Станилово Мологского уезда за 1910, 1911, 1913, 1915-1917 годы Восприемница деревни Горлово девица Александра Егорова Груздева.
Смерть
Неизвестно

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