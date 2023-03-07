Обухов Григорий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1711
Дата смертиПосле 1744
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1711
Отец: Обухов Иван Макаров
Рождение ребёнка
Около 1727
Сын: Обухов Александр Григорьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1735
Сын: Обухов Дементий Григорьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1740
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1742
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1744