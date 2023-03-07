Обухов Григорий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОбухов Григорий Иванов

Обухов Григорий Иванов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1711

Дата смерти

После 1744

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1711

Отец: Обухов Иван Макаров

Мать: Обухова Февронья Дмитриева

Рождение ребёнка
Около 1727

Сын: Обухов Александр Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Обуховской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Обухов Дементий Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Обуховской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Обухов Филипп Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Обуховской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Обухов Петр Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Обуховской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Обуховской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1744
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close