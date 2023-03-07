Обухова Февронья Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухова Февронья Дмитриева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1672

Дата смерти

После 1717

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

После 1678 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1672

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1709

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Обухов Иван Макаров

Рождение ребёнка
Около 1711

Сын: Обухов Григорий Иванов

Отец ребёнка: Обухов Иван Макаров

Рождение ребёнка
Около 1715

Дочь: Васса Иванова

Отец ребёнка: Обухов Иван Макаров

Обуховской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обухов Иван Макаров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Обуховской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1717
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