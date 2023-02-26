Крючкова (Старостина) Агапия Илларионова
Место рождениясельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияОколо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892
Отец: Старостин Илларион
Мать: ?
сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
09.09.1912
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
29.04.1915
Сын: Крючков Иван Павлов
Отец ребёнка: Крючков Павел Андреев
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно