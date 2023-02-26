Крючкова (Старостина) Агапия Илларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крючкова (Старостина) Агапия Илларионова

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Место рождения

сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: Старостин Илларион

Мать: ?

сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
09.09.1912

Муж: Крючков Павел Андреев

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
29.04.1915

Сын: Крючков Иван Павлов

Отец ребёнка: Крючков Павел Андреев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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