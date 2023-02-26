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Старостин Илларион

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Место рождения

сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Крючкова Агапия Илларионова

Мать ребёнка: ?

сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1894

Сын: Старостин Никита

Мать ребёнка: ?

сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1894

Сын: Старостин Павел Илларионов

Мать ребёнка: ?

сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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