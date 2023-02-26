Старостин Илларион
Место рождениясельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Крючкова Агапия Илларионова
Мать ребёнка: ?
сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1894
Сын: Старостин Никита
Мать ребёнка: ?
сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1894
Сын: Старостин Павел Илларионов
Мать ребёнка: ?
сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно