?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Крючкова Агапия Илларионова
Отец ребёнка: Старостин Илларион
сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1894
Сын: Старостин Никита
Отец ребёнка: Старостин Илларион
сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1894
Сын: Старостин Павел Илларионов
Отец ребёнка: Старостин Илларион
сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.