Волковъ Илья
Место рождения
Дата рождения1731
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Волковъ Иванъ
Мать: Волкова Марья Остафьева
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Ащеулова Катерина
Мать ребёнка: Волкова Акулина
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Волкова Федора Иванова
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Василиса
Мать ребёнка: Волкова Федора Иванова
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Волкова Федора Иванова
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Олена
Мать ребёнка: Волкова Федора Иванова
Рождение ребёнка
1794
Сын: Волковъ Федоръ
Мать ребёнка: Волкова Федора Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Федора Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Акулина