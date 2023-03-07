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Волковъ Илья

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Место рождения

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1731

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Волковъ Иванъ

Мать: Волкова Марья Остафьева

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Ащеулова Катерина

Мать ребёнка: Волкова Акулина

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Волкова Федора Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Василиса

Мать ребёнка: Волкова Федора Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Волкова Федора Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Олена

Мать ребёнка: Волкова Федора Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Волковъ Федоръ

Мать ребёнка: Волкова Федора Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Федора Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Акулина

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