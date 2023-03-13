Волкова Федора Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова Федора Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1731 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волковъ Илья

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Волкова) Татьяна

Отец ребёнка: Волковъ Илья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Дочь: (Волкова) Василиса

Отец ребёнка: Волковъ Илья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Дочь: (Волкова) Дарья

Отец ребёнка: Волковъ Илья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Волкова) Олена

Отец ребёнка: Волковъ Илья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Волковъ Федоръ

Отец ребёнка: Волковъ Илья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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