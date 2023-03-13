Волкова Федора Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волковъ Илья
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Волкова) Татьяна
Отец ребёнка: Волковъ Илья
Рождение ребёнка
1784
Дочь: (Волкова) Василиса
Отец ребёнка: Волковъ Илья
Рождение ребёнка
1786
Дочь: (Волкова) Дарья
Отец ребёнка: Волковъ Илья
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Волкова) Олена
Отец ребёнка: Волковъ Илья
Рождение ребёнка
1794
Сын: Волковъ Федоръ
Отец ребёнка: Волковъ Илья