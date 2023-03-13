Волкова Марья Остафьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолкова Марья Остафьева

Волкова Марья Остафьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1713 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1731

Сын: Волковъ Илья

Отец ребёнка: Волковъ Иванъ

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1737

Дочь: Мавра

Отец ребёнка: Волковъ Иванъ

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1738

Сын: Волковъ Иванъ

Отец ребёнка: Волковъ Иванъ

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1740

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Волковъ Иванъ

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Волковъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волковъ Иванъ

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