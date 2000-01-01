Анна Моисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Моисеева

Анна Моисеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1725 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1763

Сын: Моисей Степанов

Отец ребёнка: Степан Демьянов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Демьянов

Место жительства
Неизвестно
деревня Задорожье (Коритна), Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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