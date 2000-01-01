Степан Демьянов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Сын: Моисей Степанов
Мать ребёнка: Анна Моисеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Моисеева
Место жительства
Неизвестно
деревня Задорожье (Коритна), Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно