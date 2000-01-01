Степан Демьянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепан Демьянов

Степан Демьянов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1732 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1763

Сын: Моисей Степанов

Мать ребёнка: Анна Моисеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Моисеева

Место жительства
Неизвестно
деревня Задорожье (Коритна), Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close