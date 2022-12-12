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Пасько Христина Мироновна

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Место рождения

Поповка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1860 ст.

Дата смерти

12.01.1904 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Поповка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
11.11.1888 ст.

Муж: Ольховиков Данило Самойлович

Поповка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1890 ст.

Дочь: Ольховикова Елена Даниловна

Отец ребёнка: Ольховиков Данило Самойлович

Поповка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1893 ст.

Сын: Ольховиков Игнат Данилович

Отец ребёнка: Ольховиков Данило Самойлович

Поповка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1897 ст.

Сын: Ольховиков Михаил Данилович

Отец ребёнка: Ольховиков Данило Самойлович

Поповка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1901 ст.

Дочь: Ольховикова Акулина Даниловна

Отец ребёнка: Ольховиков Данило Самойлович

Поповка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
12.01.1904 ст.
Поповка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
От туберкулёза лёгких
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