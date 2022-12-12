Пасько Христина Мироновна
Место рождения
Дата рождения1860 ст.
Дата смерти12.01.1904 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1888 ст.
Рождение ребёнка
1890 ст.
Дочь: Ольховикова Елена Даниловна
Отец ребёнка: Ольховиков Данило Самойлович
Рождение ребёнка
1893 ст.
Сын: Ольховиков Игнат Данилович
Отец ребёнка: Ольховиков Данило Самойлович
Рождение ребёнка
1897 ст.
Сын: Ольховиков Михаил Данилович
Отец ребёнка: Ольховиков Данило Самойлович
Рождение ребёнка
1901 ст.
Дочь: Ольховикова Акулина Даниловна
Отец ребёнка: Ольховиков Данило Самойлович
Смерть
12.01.1904 ст.
От туберкулёза лёгких