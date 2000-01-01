Гундахар
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дочь неизвестная
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хильперик 1
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гундиох
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хрофилтис фон вестготтен
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Брюнхильда
Смерть
Неизвестно