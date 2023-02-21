Гибика — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гибика

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гунтер

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кримхильда

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хаген из тронье

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гисельхер

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гундомар 1

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уте

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гундахар

Мать ребёнка: Уте

Смерть
Неизвестно
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