Гундиох — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гундиох

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гундахар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
436

Сын: Хильперик 2

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Годегизель

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Годомар 1

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гундобар

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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