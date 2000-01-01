Гундиох
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гундахар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
436
Сын: Хильперик 2
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Годегизель
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Годомар 1
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гундобар
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно