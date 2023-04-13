Тупикова (Слисаренко) Варвара Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.01.1851
Рождение ребёнка
1853
Сын: Тупиков Стефан Емельянович
Отец ребёнка: Тупиков Емельян Исидорович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Безсонова Ирина Емельяновна
Отец ребёнка: Тупиков Емельян Исидорович
Рождение ребёнка
24.08.1858
Отец ребёнка: Тупиков Емельян Исидорович
Рождение ребёнка
04.10.1860
Дочь: Анненкова Харитина Емельяновна
Отец ребёнка: Тупиков Емельян Исидорович
Рождение ребёнка
18.08.1863
Сын: Тупиков Лаврентий Емельянович
Отец ребёнка: Тупиков Емельян Исидорович
Рождение ребёнка
07.09.1867
Дочь: Криулина Анна Емельяновна
Отец ребёнка: Тупиков Емельян Исидорович
Рождение ребёнка
1873
Сын: Тупиков Феодосий Емельянович
Отец ребёнка: Тупиков Емельян Исидорович
Рождение ребёнка
03.07.1877
Сын: Тупиков Афанасий Емельянович
Отец ребёнка: Тупиков Емельян Исидорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно