Тупикова (Слисаренко) Варвара Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТупикова (Слисаренко) Варвара Андреевна

Тупикова (Слисаренко) Варвара Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.01.1851

Муж: Тупиков Емельян Исидорович

Рождение ребёнка
1853

Сын: Тупиков Стефан Емельянович

Отец ребёнка: Тупиков Емельян Исидорович

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Безсонова Ирина Емельяновна

Отец ребёнка: Тупиков Емельян Исидорович

Рождение ребёнка
24.08.1858

Сын: Тупиков Петр Емельянович

Отец ребёнка: Тупиков Емельян Исидорович

Рождение ребёнка
04.10.1860

Дочь: Анненкова Харитина Емельяновна

Отец ребёнка: Тупиков Емельян Исидорович

Рождение ребёнка
18.08.1863

Сын: Тупиков Лаврентий Емельянович

Отец ребёнка: Тупиков Емельян Исидорович

Рождение ребёнка
07.09.1867

Дочь: Криулина Анна Емельяновна

Отец ребёнка: Тупиков Емельян Исидорович

Рождение ребёнка
1873

Сын: Тупиков Феодосий Емельянович

Отец ребёнка: Тупиков Емельян Исидорович

Рождение ребёнка
03.07.1877

Сын: Тупиков Афанасий Емельянович

Отец ребёнка: Тупиков Емельян Исидорович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно