Безсонова (Тупикова) Ирина Емельяновна
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смерти08.02.1922
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Бракосочетание
26.01.1875
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Соловьева Мария Павловна
Отец ребёнка: Безсонов Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
01.10.1888
Отец ребёнка: Безсонов Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
30.09.1891
Дочь: Гусева Мария Павловна
Отец ребёнка: Безсонов Павел Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.02.1922
Причина смерти: старость