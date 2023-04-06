Безсонова (Тупикова) Ирина Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безсонова (Тупикова) Ирина Емельяновна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1855

Дата смерти

08.02.1922

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Тупиков Емельян Исидорович

Мать: Тупикова Варвара Андреевна

Бракосочетание
26.01.1875

Муж: Безсонов Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Соловьева Мария Павловна

Отец ребёнка: Безсонов Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
01.10.1888

Сын: Безсонов Андрей Павлович

Отец ребёнка: Безсонов Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
30.09.1891

Дочь: Гусева Мария Павловна

Отец ребёнка: Безсонов Павел Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.02.1922
Причина смерти: старость
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