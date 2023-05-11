Тупиков Феодосий Емельянович
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Бракосочетание
24.10.1899
Рождение ребёнка
17.10.1900
Дочь: Кондратова Мария Феодосьевна
Мать ребёнка: Тупикова Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
15.06.1911
Дочь: Зиновия Феодосьевна
Мать ребёнка: Тупикова Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
09.09.1916
Сын: Тупиков Феодосий Феодосьевич
Мать ребёнка: Тупикова Любовь Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно