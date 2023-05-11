Тупиков Феодосий Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тупиков Феодосий Емельянович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Тупиков Емельян Исидорович

Мать: Тупикова Варвара Андреевна

Бракосочетание
24.10.1899

Жена: Тупикова Евдокия Филипповна

Рождение ребёнка
17.10.1900

Дочь: Кондратова Мария Феодосьевна

Мать ребёнка: Тупикова Евдокия Филипповна

Рождение ребёнка
15.06.1911

Дочь: Зиновия Феодосьевна

Мать ребёнка: Тупикова Евдокия Филипповна

Рождение ребёнка
09.09.1916

Сын: Тупиков Феодосий Феодосьевич

Мать ребёнка: Тупикова Любовь Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тупикова Любовь Игнатьевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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