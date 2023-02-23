Ерофеева Дарья Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Ерофеев (однодворец) Евграф Ефимович
Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Ефим Гаврилович
Рождение ребёнка
1810
Сын: Ерофеев (однодворец) Алексей Ефимович
Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Ефим Гаврилович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Ерофеев (однодворец) Александр Ефимович
Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Ефим Гаврилович
Рождение ребёнка
1818
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Ефим Гаврилович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Ерофеев (однодворец) Иван Ефимович
Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Ефим Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно