Ерофеева Дарья Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерофеева Дарья Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Ерофеев (однодворец) Евграф Ефимович

Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Ефим Гаврилович

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Ерофеев (однодворец) Алексей Ефимович

Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Ефим Гаврилович

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Ерофеев (однодворец) Александр Ефимович

Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Ефим Гаврилович

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Ерофеев (рекрут , Однодворец) Петр Ефимович

Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Ефим Гаврилович

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Ефим Гаврилович

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Ерофеев (однодворец) Иван Ефимович

Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Ефим Гаврилович

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерофеев (однодворец) Ефим Гаврилович

Смерть
Неизвестно
Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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