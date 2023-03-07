Ерофеев (однодворец) Ефим Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерофеев (однодворец) Ефим Гаврилович

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Место рождения

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1782

Дата смерти

1841

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Ерофеев (однодворец) Гавриил Васильевич

Мать: Ерофеева Анна Тихоновна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Ерофеев (однодворец) Евграф Ефимович

Мать ребёнка: Ерофеева Дарья Трофимовна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Ерофеев (однодворец) Алексей Ефимович

Мать ребёнка: Ерофеева Дарья Трофимовна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Ерофеев (однодворец) Александр Ефимович

Мать ребёнка: Ерофеева Дарья Трофимовна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Ерофеев (рекрут , Однодворец) Петр Ефимович

Мать ребёнка: Ерофеева Дарья Трофимовна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Евдокия Ефимовна

Мать ребёнка: Ерофеева Дарья Трофимовна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Ерофеев (однодворец) Иван Ефимович

Мать ребёнка: Ерофеева Дарья Трофимовна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерофеева Дарья Трофимовна

Смерть
1841
Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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