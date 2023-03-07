Ерофеев (однодворец) Ефим Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смерти1841
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Рождение ребёнка
1808
Сын: Ерофеев (однодворец) Евграф Ефимович
Мать ребёнка: Ерофеева Дарья Трофимовна
Рождение ребёнка
1810
Сын: Ерофеев (однодворец) Алексей Ефимович
Мать ребёнка: Ерофеева Дарья Трофимовна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Ерофеев (однодворец) Александр Ефимович
Мать ребёнка: Ерофеева Дарья Трофимовна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Ерофеев (рекрут , Однодворец) Петр Ефимович
Мать ребёнка: Ерофеева Дарья Трофимовна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Евдокия Ефимовна
Мать ребёнка: Ерофеева Дарья Трофимовна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Ерофеев (однодворец) Иван Ефимович
Мать ребёнка: Ерофеева Дарья Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1841