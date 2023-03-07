Зайцева (Гаврилова) Екатерина
Место рождения
Дата рождения1830
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Гавриловъ Савелий
Мать: Гаврилова Фекла
Бракосочетание
09.02.1851
Муж: Зайцевъ Иванъ
Рождение ребёнка
23.08.1857
Сын: Зайцевъ Иванъ
Отец ребёнка: Зайцевъ Иванъ
Рождение ребёнка
30.04.1860
Сын: Зайцевъ Афонасий
Отец ребёнка: Зайцевъ Иванъ
Рождение ребёнка
25.08.1862
Сын: Зайцевъ Адрианъ
Отец ребёнка: Зайцевъ Иванъ
Рождение ребёнка
24.08.1863
Сын: Зайцевъ Адрианъ
Отец ребёнка: Зайцевъ Иванъ
Рождение ребёнка
22.12.1864
Сын: Зайцевъ Степанъ
Отец ребёнка: Зайцевъ Иванъ
Рождение ребёнка
19.08.1867
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Зайцевъ Иванъ
Рождение ребёнка
26.03.1869
Дочь: Бычкова Евдокия
Отец ребёнка: Зайцевъ Иванъ