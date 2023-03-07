Зайцева (Гаврилова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Гаврилова) Екатерина

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1830

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Гавриловъ Савелий

Мать: Гаврилова Фекла

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
09.02.1851

Муж: Зайцевъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.08.1857

Сын: Зайцевъ Иванъ

Отец ребёнка: Зайцевъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.04.1860

Сын: Зайцевъ Афонасий

Отец ребёнка: Зайцевъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.08.1862

Сын: Зайцевъ Адрианъ

Отец ребёнка: Зайцевъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.08.1863

Сын: Зайцевъ Адрианъ

Отец ребёнка: Зайцевъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.12.1864

Сын: Зайцевъ Степанъ

Отец ребёнка: Зайцевъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.08.1867

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Зайцевъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.03.1869

Дочь: Бычкова Евдокия

Отец ребёнка: Зайцевъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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