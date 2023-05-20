Артемий Филипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемий Филипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1642

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1642

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1660

Сын: Кондратий Артемьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1662

Сын: Феоктист Артемьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1670

Сын: Иван Артемьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1676

Сын: Иван Артемьев

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
До 1677
Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
После 1678
Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область