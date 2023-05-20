Артемий Филипов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1642
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1642
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1660
Сын: Кондратий Артемьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1662
Сын: Феоктист Артемьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1670
Сын: Иван Артемьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1676
Сын: Иван Артемьев
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
До 1677
Смерть
После 1678