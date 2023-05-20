Феоктист Артемьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феоктист Артемьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1662

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1642 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1662

Отец: Артемий Филипов

Мать: не указана

Место жительства
До 1677
Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1689

Сын: Устин Феоктистов

Мать ребёнка: не указана

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
До 1702
Рождение ребёнка
1709

Сын: Степан Феоктистов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1718

Сын: Иван Феоктистов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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