Феоктист Артемьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1662
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1662
Отец: Артемий Филипов
Мать: не указана
Место жительства
До 1677
Рождение ребёнка
1689
Сын: Устин Феоктистов
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
До 1702
Рождение ребёнка
1709
Сын: Степан Феоктистов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1718
Сын: Иван Феоктистов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно