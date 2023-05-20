Кондратий Артемьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратий Артемьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1660

Дата смерти

20.04.1723 ст.

Пол

Мужской

Отец

До 1642 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660

Отец: Артемий Филипов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
До 1677
Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
До 1677
Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
До 1702
Рождение ребёнка
1704

Сын: Никита Кондратьев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
20.04.1723 ст.

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