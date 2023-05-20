Кондратий Артемьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1660
Дата смерти20.04.1723 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660
Отец: Артемий Филипов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
До 1677
Место жительства
До 1677
Место жительства
До 1702
Рождение ребёнка
1704
Сын: Никита Кондратьев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
20.04.1723 ст.