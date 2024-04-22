Шевелин Савелий (Сава) Сидорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1782
Дата смерти02.12.1851 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 93 лист
Рождение ребёнка
1807
Сын: Шевелин Семен Савич
Мать ребёнка: Шевелина Дарья Тимофеевна
1858,19об
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Шевелина Дарья Тимофеевна
1858,19об ГАСО, 24-25-330-55л
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330-56л
Смерть
02.12.1851 ст.
Курашим, Пермский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, 37-1-518-