Шевелин Савелий (Сава) Сидорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШевелин Савелий (Сава) Сидорович

Шевелин Савелий (Сава) Сидорович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

02.12.1851 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: Шевелин Сидор Иванович

Мать: Шевелина Настасья Алексеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 93 лист
Рождение ребёнка
1807

Сын: Шевелин Семен Савич

Мать ребёнка: Шевелина Дарья Тимофеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
1858,19об
Рождение ребёнка
1810

Сын: Шевелин Григорий Савич

Мать ребёнка: Шевелина Дарья Тимофеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
1858,19об ГАСО, 24-25-330-55л
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевелина Дарья Тимофеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-56л
Смерть
02.12.1851 ст.
Курашим, Пермский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, 37-1-518-
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close