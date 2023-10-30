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Шевелин Семен Савич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Шевелин Савелий Сидорович

Мать: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
1858,19об
Рождение ребёнка
1829

Сын: Шевелин Анофрий Семенович

Мать ребёнка: Шевелина Вера Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
1858,19об
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Шевелина Маремьяна Семеновна

Мать ребёнка: Шевелина Вера Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
1858,20л
Рождение ребёнка
1843

Сын: Шевелин Козма Семенович

Мать ребёнка: Шевелина Вера Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
1858,19об
Рождение ребёнка
1846

Сын: Шевелин Андрей Семенович

Мать ребёнка: Шевелина Вера Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
1858,19об
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Шевелина Евдокия Семеновна

Мать ребёнка: Шевелина Вера Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
1858,20л
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевелина Вера Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
1858,20л
Смерть
Неизвестно
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