Шевелин Семен Савич
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Шевелин Савелий Сидорович
Мать: не указана
1858,19об
Рождение ребёнка
1829
Сын: Шевелин Анофрий Семенович
Мать ребёнка: Шевелина Вера Ивановна
1858,19об
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Шевелина Маремьяна Семеновна
Мать ребёнка: Шевелина Вера Ивановна
1858,20л
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Шевелина Вера Ивановна
1858,19об
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Шевелина Вера Ивановна
1858,19об
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Шевелина Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: Шевелина Вера Ивановна
1858,20л
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шевелина Вера Ивановна
1858,20л
Смерть
Неизвестно